Am Januar war zu Bouneweg en 18 Joer ale Mann erstach ginn.

Zwee Mannerjäreger waren deemools festgeholl an an der Unisec, der Sécherheetsunitéit fir Jonker, zu Dräibuer ënnerbruecht ginn.

Entretemps ass awer ee vun hinnen nees fräigelooss ginn, dat well hien 18 Joer krut an also groussjäreg ass. Déi Informatioun hunn de Mëttwoch de Moien d'Justizministesch Sam Tanson an de Procureur d'Etat adjoint David Lentz der zoustänneger Chamberkommissioun confirméiert.

Alle béid stoungen op Ufro vun der CSV an där Kommissioun Ried an Äntwert. Den CSV-Deputéierte Laurent Mosar bedauert déi Fräiloossung staark.

De Laurent Mosar

"Well mer dat net glécklech fannen, datt en Täter, dee wéinst homicide volontaire ugeklot gëtt, elo sou op fräie Fouss gesat gëtt. Dat ass iwwregens och net gutt fir hie selwer. D'Justizministesch an den Här Lentz bedaueren déi Situatioun genee sou wéi mir, ma si soen, datt d'Gesetz do net kloer wier an datt si quasi forcéiert wieren, e Mannerjäregen, dee grouss géing ginn, op fräie Fouss ze setzen."

D'Justizministesch hätt och verlaude gelooss, si wéilt dës Gesetz-Lacune am Kader vun der Reform vum Jugendschutz ausbesseren, sou de Laurent Mosar.

Dat geet der CSV awer net duer, et sollt een direkt punktuell legiferéieren, sou de Laurent Mosar, deen net ausschléisst, datt seng Fraktioun eng Proposition de loi op de Wee wäert bréngen.18 Joer ale Mann erstach