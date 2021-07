Wéi all Mëttwoch huet d'Santé hire Bilan vun der leschter Woch vun der Covid-Situatioun zu Lëtzebuerg publizéiert.

Gouf uganks Juni nach e Réckgang bei de wéchentlechen Neiinfektiounen hei am Land festgestallt, sou geet dës Zuel zanter dem Enn vum Mount a besonnesch uganks Juli kloer erop. An der Woch vum 28. Juni an dem 4. Juli ass d'Zuel vun den Neiinfektiounen am Grand-Duché vun 107 op 787 Fäll geklommen. Dat ass e Plus vu 635 Prozent. An dat bei manner PCR-Tester, vun 39.181 op 35.372.

En däitlechen Trend no uewe gouf et och bei den aktiven Infektiounen. Dës si vun 140 (Stand 27. Juni) op 826 (Stand 4. Juli) eropgaangen. Mëttlerweil hunn 69.785 Leit hir Infektioun iwwerstanen. D'Altersmoyenne vun de positiv geteste Persoune bleift stabel bei 28,9 Joer.

Positiv ervirzesträichen ass de Fait, dass et déi véiert Woch hannerteneen ass, dass kee Covid-19-Doudege registréiert gouf. Och an de Spideeler ass et roueg, mat 3 Hospitalisatiounen an de Soins normaux an enger Persoun manner (2-1) op der Intensivstatioun. Hei geet d'Altersmoyenne vu 60 op 46 Joer erof.

En zolitte Saz no uewe gouf et beim effektive Reproduktiounstaux. Dësen ass vun 0,86 op 2,08 eropgaangen. D'selwecht ass et bei der 7-Deeg-Inzidenz mat 124 Neiinfektioune pro 100.000 Awunner, am Verglach zu 17 op 100.000 Awunner an der Woch vum 21. Juni. Den Inzidenztaux klëmmt iwwregens an allen Alterskategorien. Déi gréisst Hausse gouf et bei de Persounen tëscht 15 an 29 Joer, deemno eng Hausse vun 824 Prozent, duerno déi tëscht 30 a 44 Joer (+700%), 45-59 Joer (+336%) an 0-14 Joer (+181%).

Mat Bléck op d'Quarantänen, och do gouf et en däitleche Sprong erop. An der Woch vum 28. Juni waren 1.790 Persoune vun där Mesure betraff (+384%), bei den Isolementer waren et 589 Persounen (+105%).

Bei de Kontaminatiounen ass iwwerdeems eng nei Entwécklung festgestallt ginn. Déi 787 nei Corona-Fäll sinn an der Haaptsaach op d'Fräizäitaktivitéiten zeréckzeféieren mat 33,6 Prozent. An der Famill stécht ee sech just nach an 6,2 Prozent vun de Fäll un, an der Educatioun sinn et 3,9 Prozent. An 38,7 Prozent vun de Fäll weess een net, wou d'Leit sech ugestach hunn.

Iwwer 50.000 Impfdosisse goufen am Zäitraum vum 28. Juni bis de 4. Juli administréiert. 21.947 Persounen hunn hir éischt Dosis lescht Woch kritt, fir 28.078 Persounen déi 2. Dosis. Stand 6. Juli goufen zu Lëtzebuerg 585.552 Dosissen administréiert. 259.247 Persounen hunn ee kompletten Impfschutz.

Bei der Entwécklung vun de Virusvariante gouf a 60,8 Prozent vun de Fäll d'Delta-Variant, déi fir d'éischt an Indien detektéiert gouf, bei den 107 sequenzéierten Echantillone festgestallt. An der 24. Kalennerwoch louch deen Taux bei 59,4 Prozent. D'Alpha-Mutatioun, déi eng éischte Kéier a Groussbritannien entdeckt gouf, mécht den Ament 10,1% vun den Neiinfektiounen aus. An der 24. Kalennerwoch waren et nach 29,7 Prozent. Bei der Beta-Variant sinn et 2,5 Prozent.

Allerdéngs gouf d'Gamma-Mutatioun nees detektéiert, déi aktuell 24,1 Prozent vun den Neiinfektiounen ausmécht.

PDF: De Wocheréckbléck am Iwwerbléck

