Eng 140 Leit goufen bis ewell am Rehazenter um Kierchbierg mam Long-Covid traitéiert. D’Symptomer sinn ganz ënnerschiddlech.

Unhalend Middegkeet, Schwieregkeeten, Loft ze kréien, neurologesch Problemer, Häerzproblemer a Problemer mam Geroch a Geschmaach kënnen opdauchen.

Fir dës Leit an Zukunft besser en charge ze huelen, huet de Gesondheetsministère zesumme mam Service national des maladies infectieuses aus dem CHL, dem Rehazenter um Kierchberg an dem Domaine Thermal vu Munneref ee Pilotprojet lancéiert.

D’Patiente ginn da pluridisziplinär a jee no Symptomer traitéiert, well sech d’Krankheet bei all Mënsch anescht entwéckelt. D’Zil ass eng Reeducatioun, also de Patient nees op säi Gesondheetszoustand vu virdrun zréckzebréngen. Dat wier net ëmmer méiglech. An deem Fall, wou et net geet, géing dann eng Readaptatioun gemaach ginn, fir d’Sequellen esou wäit wéi méiglech an de Grëff ze kréien. Estimatiounen no, sollen ongeféier 1% vun den Neiinfektiounen, déi zanter Mäerz zejoert am Grand-Duché enregistréiert goufen, ënner dem Long-Covid leiden, dat wäre bis ewell eng 700 Persounen.

Uspriechpartner, fir an dëse Parcours ze kommen, sinn d’Generalisten, déi hir Patienten dohinner verweisen.

De Pilotprojet soll iwwregens elo mol fir 6 Méint lafen, duerno géing ee reevaluéieren. Dofir ass e Budget vu ronn enger Millioun Euro virgesinn.