En Donneschdeg maachen de Vizepremier an d'Gesondheetsministesch de Point vum leschte Regierungsrot.

En Donneschdeg kënnt de Regierungsrot beieneen, fir ze kucken, wéi et a puncto Covid-Restriktiounen zu Lëtzebuerg weidergeet. Duerno ginn et op enger Pressekonferenz mam Dan Kersch a Paulette Lenert Detailer.

Dir kënnt d'Pressekonferenz am Livestream op RTL.lu suivéieren.

De Xavier Bettel ass net present, dat well hien aktuell wéinst enger Corona-Infektioun an der Klinick behandelt gëtt.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.

Um Site gouvernement.lu fënnt een de Livestream vun der Pressekonferenz och a Gebäerdesprooch. Bei de Kolleege vum 5minutes fënnt een de Livestream mat franséischem Ënnertitel.