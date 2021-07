D'Recherche zu Lëtzebuerg gewënnt u Succès, dat och duerch d'Pandemie. Dat bestätegt de Liser.

Covid-Rapport vum Liser / Reportage Tim Morizet

Esou goufe méi Projete vum Luxembourg Institute of Socio-Economic Research an der kompetitiver Finanzéierung agereecht an et war e Plus vun 30% bei der Finanzéierung. Besonnesch wärend der Pandemie hätt ee gewisen, datt d'Wëssenschaft zu Lëtzebuerg sech kann zesumme koordinéieren, fir konkreet Äntwerten ze liwweren.

An doriwwer weist ee sech stolz beim Liser.

Prof. Aline Muller, CEO vum Liser: "Mir hu ganz transversal geschafft. Mir hunn och gemëschte Modeller gemaach tëscht Santé a sozio-ekonomeschen Aspekter. Ech mengen, datt dat eppes Positives ass. Mir hunn och bewisen, datt mer eis fir esou Missioune kënnen asetzen." Zu dëse Missioune gehéiert och e ganze Covid-Rapport mat Informatiounen, déi deels direkt un déi zoustänneg Ministèrë goungen.

Prof. Aline Muller: "Et war och ganz wichteg, fir eis verschidden Acteuren ze informéieren, iwwert d'Konsequenze vum Lockdown. Dat och fir d'Reprise kënne richteg ze plangen an ze kucken, wat geschitt, wa mer dat an dat maachen an déi oder déi Restriktioun oplockeren. Dofir waren eis Analyse wierklech op kuerzfristeg Äntwerte fokusséiert."

Äntwerten, déi weisen, datt wärend den éischten 2 Wellen an de respektive Lockdowns sech 60% vun de Befrote schlecht gefillt hunn, respektiv kee Spaass méi bei hiren Alldagsbeschäftegungen haten. Datt 9% vun de Befrote finanziell Schwieregkeeten haten, déi duerch d'Pandemie provozéiert goufen. Awer och, datt komplett beruffstäteg Famillen an der Moyenne 6 Stonne méi mat hire Kanner verbruecht hunn.

Eng nei Etüd ass iwwerdeems d'lescht Woch erausgaangen. Hei wëll een elo nach virun der Rentrée wëssen, wéi d'Kanner d'Pandemie erlieft hunn a wat déi laangfristeg Konsequenze sinn.

De Philippe Van Kerm, Soziologie-Professer op der Uni Lëtzebuerg: "An dëser Enquête probéiere mer erauszefannen, wéi d'Kanner d'Pandemie erlieft hunn. Par rapport zu sengen Elteren, senge Frënn, sengen Aktivitéiten, der Schoul. Mir wäerten dës Äntwerte mat deenen aus enger änlecher Enquête vun 2019 vergläichen, soubal mer aus der Pandemie erausginn."

8.000 Schüler gi fir dës Etüd gesicht. D'Invitatioune goufen d'lescht Woch verschéckt.