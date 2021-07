De CGDIS mellt zwee Blesséierter e Mëttwoch den Owend, wéi zu Zolwer zwee Autoen aneneegerannt sinn.

Bei der Kollisioun vun engem Moto an engem Auto op der Escher Autobunn tëscht Lalleng a Féiz gouf et ee Blesséierten, de Samu war op der Plaz. An zu Diddeleng gouf eng Persoun verwonnt, wéi se vun engem Auto ugestouss gouf.