Wéi aus dem Communiqué vum Educatiounsministère ervirgeet, ass d'Zuel u Coronafäll an de Schoulen déi éischte Kéier zanter Ufank Mee erëm geklommen.

An der Woch vum 28. Juni op de 4. Juli goufen et am Ganzen 165 Coronafäll an de Schoulen a Lycéeën zu Lëtzebuerg. Déi Woch virdru waren et der just 33.

Vun allen Infektioune ginn der 142 dem Zenario 1 zougeuerdent, dat heescht, dass et 1 positive Fall an enger Klass gouf an de Virus sech net weider bannent der Schoul verbreet huet. Betraff waren 32 Grondschoulen, 32 Lycéeën an 2 Centres de compétences.

16 Fäll waren et am Zenario 2, dat an 3 Grondschoulen, 6 Lycéeën an 2 Kompetenzzentren, wou et maximal 2 Infektioune bannent enger Klass goufen.

Am Zenario 3 gouf et 7 Fäll, dat an 1 Grondschoul an an 2 Lycéeën. Dësen Zenario bedeit, datt bannent enger Klass 3 bis 5 Infektioune registréiert goufen.

Am Zenario 4 gouf et keng Fäll, dat heescht, dass et bannent kenger Schoul e Cluster gouf.

Schreiwes

COVID-19: Évolution de la situation dans les écoles luxembourgeoises entre le 28 juin et le 4 juillet 2021 (08.07.2021)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Le bilan chiffré des élèves et enseignants testés positifs à la COVID-19 se rapporte à l'ensemble des établissements scolaires de l'enseignement fondamental/primaire et secondaire public et privé et des centres de compétences en psychopédagogie spécialisée situés sur le territoire du Luxembourg.

Dans la semaine du 28 juin au 4 juillet 2021:

• On observe pour la première fois depuis le début du mois de mai une augmentation significative du nombre de cas, à relier à la reprise des activités de loisirs;

• 142 cas positifs correspondant à un scénario 1 ont été dénombrés dans 32 écoles fondamentales, 32 lycées et deux centres de compétences (scénario 1: élève ou enseignant infecté à l'extérieur de l'école sans qu'il n'y ait eu une propagation du virus à l'école);

• 16 cas positifs correspondant à un scénario 2 ont été constatés dans trois écoles fondamentales, six lycées et deux centres de compétences (scénario 2: deux cas positifs dans une classe avec une source d'infection incertaine ou vraisemblablement extérieure à la classe);

• 7 cas positifs correspondant à un scénario 3 ont été identifiés dans une école fondamentale et deux lycées (scénario 3: trois à cinq cas positifs dans une classe);

• Aucun scénario 4 n'est apparu.