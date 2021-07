No 2 Joer Chantier konnten en Donneschdeg eng éischte Kéier Clienten um Stater Maart op der Paräisser Plaz empfaange ginn.

Mam neie Wochemaart soll de Quartier elo nees opliewen. Fir en Donneschdeg hate sech allerdéngs eréischt eng 10 Stänn fir déi zwou Säite vun der Paräisser Plaz ugemellt. D'Iddi ass, dass op der enger Säit vun den Tramsschinnen d'Iess-Stänn an op der anerer Kleeder, Hitt a soss Géigestänn ze fanne sinn. Déi Maartleit, déi do waren, hu sech scho ganz optimistesch gewisen. Virun allem de Passage vu Leit, well d'Paräisser Plaz jo direkt beim Tram-Arrêt läit, wier immens positiv, sou ee vun de Maartleit.

Impressioune vun de Maartleit

Et wier e Virdeel, dass de Maart bis 14 Auer mëttes ass, da kéinten nämlech och nach Leit, déi an der Géigend schaffen, an hirer Mëttespaus dovunner profitéieren.

Wéi et en Donneschdeg de Moien um hallwer 8 lass goung, war nach net ganz esou vill lass, ma eng Partie Leit sinn awer scho bei de Stänn stoe bliwwen.

D'Lag wier ganz flott, wéi eis e puer Leit gesot hunn, an och, dass de Chantier elo fort wier, géing et vill méi agreabel maachen. Och wann ee net geziilt op de Maart kënnt, wier et praktesch an et kéint ee beim Laanschtgoen eppes fannen an dann och mol stoe bleiwen. Par contre wier de Maart nach ze kleng an et géing nach un Uebst a Geméis feelen. Do ass et och d'Hoffnung vun de Clienten, dass nach weider Stänn bäikommen.

Impressioune vun de Clienten

De Maart soll och nach wuessen. Och e Karussell ass am Kader vum Projet „D'Stad lieft" nach geplangt.