D'Decisioun géif en Donneschdeg am Regierungsrot geholl, mellt de Radio 100,7 an zitéiert gutt informéiert Sourcen.

Vun e Freideg u kéint ee sech no enger éischter Impfung mat AstraZeneca mat Biontech/Pfizer oder Moderna impfe loossen. Bis ewell hat d'Dräierkoalitioun nach op d'europäesch Medikamentenagence Ema verwisen, un déi ee sech hale wéilt, ier een hei am Land Kräizimpfungen, also Impfunge mat zwee verschiddene Vaccine géif zouloossen.

D'lescht Woch hat d'Ema nach keng ofschléissend Decisioun awer geholl, och wa verschidden Etüden zu villverspriechende Resultater beim Impfschutz komm waren. De Conseil Supérieur des maladies infectieuses hei am Land hat sech schonn uganks dës Mounts fir Kräizimpfungen ausgeschwat.