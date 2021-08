9 Persoune mat Lien zu Lëtzebuerg sinn elo an Europa ukomm, dorënner 3 Kanner.

7 Leit waren an engem belsche Militärfliger, eng Persoun an enger hollännescher Maschinn an 1 an enger franséischer. Dat krut RTL vum Verdeedegungsminister François Bausch confirméiert. Een Offizéier an ee Mataarbechter aus dem Ausseministère bleiwen zu Islamabad op der Plaz, fir bei der Gestioun ze hëllefen.

Schonn um fréien Mëttwoch de Moien hat déi Belsch Arméi e Video publizéiert, wou ee gesinn huet, datt den Arméisfliger an der Belsch ukoum.