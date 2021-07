D'Regierung huet am Conseil hire prinzipiellen Accord ginn, fir Lëtzebuerger Zaldoten am Kader vun enger Nato-Missioun an den Irak ze schécken.

Donieft soll d'Lëtzebuerger Arméi sech och un der Missioun vun der Europäescher Unioun am Mozambique bedeelegen. Wéi d'Gesetz et virgesäit, wier schonn déi parlamentaresch Consultatiounsprozedur lancéiert ginn. Da soll d'Nomenclature vun den Hiewane komplett iwwerschafft ginn. Den Austausch tëscht Lëtzebuerg an dem Québec fir Studenten a Studentinnen soll an Zukunft méi einfach ginn. Um Donneschdeg gouf e Projet d'entente tëscht béide Säiten ugeholl an et gouf de Feu vert fir en neie Bauprojet vun der "Stëmm vun der Strooss" zu Suessem. Hei dat offiziellt Schreiwes: Résumé des travaux Le Conseil de gouvernement s'est réuni le jeudi 8 juillet 2021 sous la présidence du Vice-Premier ministre Dan Kersch. Le Conseil a eu un échange de vues au sujet des dossiers de l'actualité politique internationale et européenne. Les ministres réunis en conseil ont fait un point de situation concernant le Coronavirus SARS-Cov-2 "COVID-19". Les ministres réunis en conseil ont approuvé le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie COVID-19. Ce projet de loi a été présenté lors d’une conférence de presse. Le Conseil a décidé d’adapter sa stratégie de vaccination d’une part de sorte à autoriser une vaccination avec deux vaccins différents et d’autre part afin de permettre la vaccination des personnes immunodéprimées avec une troisième dose de vaccin. Un communiqué de presse séparé en présentera les modalités. Le Conseil a marqué son accord avec le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Ce projet de règlement grand-ducal prévoit de mettre à jour la liste de pays tiers dont les résidents ne devraient pas être affectés par la restriction temporaire aux frontières extérieures des déplacements non essentiels vers l'UE, en y ajoutant l'Arabie saoudite, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, le Brunei Darussalam, le Canada, la Jordanie, le Kosovo, la République de Moldavie, le Monténégro et le Qatar. Le Conseil a donné son accord de principe à la participation de l'armée luxembourgeoise à la mission de l'OTAN en Iraq (NATO Mission Iraq - NMI) et à la contribution de I'armée luxembourgeoise à la mission de l'Union européenne en Mozambique (EUTM Mozambique). Tel que prévu par la loi relative à la participation à des opérations pour le maintien de la paix, la procédure de la consultation parlementaire est lancée. Les ministres réunis en conseil ont marqué leur accord avec la Stratégie hydrogène du Luxembourg. Les ministres réunis en conseil ont approuvé la déclaration d'obligation générale de l'avenant à la convention collective de travail pour le personnel du secteur « nettoyage de bâtiments » signé en date du 17 mai 2021 et de la convention collective de travail pour le personnel du secteur « nettoyage de bâtiments » signée en date du 17 mai 2021. Le Conseil a marqué son accord avec le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l'assurance maladie. Ce projet règlement grand-ducal prévoit une révision globale dans la nomenclature des sages-femmes. Les ministres réunis en conseil ont approuvé le projet d'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en matière de mobilité étudiante au niveau universitaire. Cette entente a pour objet d’améliorer les conditions pour les étudiants québécois voulant étudier au Luxembourg ainsi que des étudiants luxembourgeois souhaitant poursuivre des études au Québec. Le Conseil a adopté le projet de construction « Stëmm vun der Strooss » à Sanem dans lequel l’Etat participera financièrement. Cette nouvelle construction à Sanem est conçue pour améliorer les conditions de travail des ateliers thérapeutiques, favoriser l'efficience et redynamiser les autres sites de la « Stëmm vun der Strooss ». Communiqué par le ministère d'État/