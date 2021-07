Am Lokale mellt de CGDIS zwee Accidenter um Donneschdegowend.

Op der A1, Bretell A1-A3, war kuerz virun 19.00 Auer e Motocyclist gefall a liicht blesséiert ginn. Op der Plaz waren d'Ambulanz an d'Pompjeeën aus der Stad.

Da gouf et nach géint 20.40 en Accident op der Streck tëscht Biissen a Miersch. En Automobilist war hei mat sengem Gefier vun der Strooss ofkomm an an e Bam gerannt. D'Secouriste vun Ettelbréck a Biissen waren am Asaz, fir sech ëm de liichtblesséierte Chauffeur ze këmmeren.