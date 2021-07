E puer Schüler aus dem Escher Jongelycée hunn e Freideg mat engem Festakt ë.a. dem Schoulpersonal aus alle Schoulen zu Lëtzebuerg Merci gesot.

Nodeems Corona den Alldag an de Schoulen op d'Kopp gestallt huet a vill Leit sech hu missen ëmstellen, fir weiderhin de Schüler dee beschtméiglechsten Encadrement ze garantéieren, hu si sech geduecht, dass et un der Zäit wier, Merci ze soen: de Botzfraen, de Proffe bis hin zur Direktioun.

Den Direkter vum Cabaret Geoghelli, Patrick Engel: "Do ass dann d'Diskussioun komm, dass d'Infirmiere geklappt kritt hunn, zu Recht, an dunn ass dann d'Diskussioun opkomm, jo mir hunn och nach aner Leit ouni déi mir dat net géinge packen. Wann de Ministère mëttes um 17 Auer decidéiert, sou lo muss alles sens unique sinn a sou weider fir muer de Moie 7 Auer, dann hu ma eise Service technique, déi am Carré sprangen, da mussen eis Sekretariater ëmmer alles ëmorganiséieren, vun den Horairen, d'Proffe musse sech un den Teams gewinnen, also do ass déi ganz Communauté scolaire gefuerdert, fir dass de Betrib iergendwéi weiderleeft."

Nieft dem Flashmob waren d'Fënstere vum Lycée mat der Opschrëft Merci zougepecht ginn. D'Schüler hu sech souguer nach no der offizieller Schoulzäit mat Schëlter, wou deenen eenzelen Departementer vum Schoulpersonal Merci gesot gëtt, zesummen am Schoulhaff versammelt. An dat ganzt Personal krut T-Shirte mat der Opschrëft "School Heroes" geschenkt. Baséierend op d'Lidd „I need a Hero“ huet de Grupp hiren eegene perséinlechen Text am Stil "Ech brauch meng Schoul" entworf.

Am ganzen war eng Ekipp vun ëm déi 25 Leit un der Aktioun bedeelegt, mat Schüler vu 7ième bis 2ième, enger Operesängerin, Techniker aus dem Theater an enger Maquilleuse.

De Patrick Engel: "Prouwen, wou mir da gemaach hunn, war da wierklech eng Geleeënheet, fir sech mat Klassekomeroden oder anere Komeroden ze treffen an zesummen ze sinn. Déi Prouf war dann net nëmme wou mir Theater geprouft hunn. Mee dat waren och ganz oft Diskussiounsronnen, wou se da vun hirem Misär geklot hunn doheem, an dass hir Bomi an hire Bopi sou krank wieren. Och vum psychologeschen hir war dat eng immens wichteg Saach."



Souwuel bei de Schüler, wéi och beim Schoulpersonal huet dës Initiativ op alle Fall positiv Andréck fir den Ofschloss vun engem schwierege Schouljoer hannerlooss.

"Ech hu gedanzt a gesongen, ech hat verschidde Solo-Plazen an een Duo mat enger Frëndin. Mir hu mega vill misse prouwen, et war einfach schwéier mat der Zäit wéinst Corona. Mir selwer huet et ganz gutt gefall, et war schéin emol eng Kéier beim Geoghelli dobäi ze sinn, well ech war nach ni beim Geoghelli. Et huet mir och Spaass gemaach an ech géif et och nach eng Kéier maachen."

"Ech hu bësse sou geluusst, wat eise Cabaret sou op d'Been gestallt hat. An ech sinn natierlech lo kucke komm an hu si ugefeiert an ech fannen dat eng mega flott Initiativ, fir eis op deem Wee Merci ze soen, ech soen och hinne Merci, well dat war een immens léiwe Geste."

"Also ech muss soen, et huet verdammt gutt gedoen haut emol nees virun engem Publikum ze stoen a fir sech ze presentéieren. Ech mengen et huet een et de Kanner och ugesinn, wow mir si lo nees dobaussen."