E Méindeg ass d'Presentatioun vum Experten-Grupp ëm de Jeannot Waringo an der Chamber.

Rieds geet iwwert d'Ursaachen an d'Ëmstänn, wéi et zu 53 identifizéierte Clusteren an de Strukture vun Alters- a Fleegeheemer konnt kommen. De Rapport gëtt simultan e Méindeg de Moien den Deputéierten, grad wéi och der Regierung virgestallt. Ee Rapport, deen net wëll mam Fanger op eventuell Schëlleger weisen oder politesch Responsabilitéite sicht, mä éischter e fondéierten-neutralen Etat des Lieux ass...

Eng Bestandsopnam, déi sech zum Beispill och un der Covid-Situatioun an de Strukture fir eeler Leit an der Groussregioun orientéiert.

Eise Sourcen no ass dësen zweete Rapport vum Jeannot Waringo iwwer 60 Säite laang, eng Compilatioun vun dausende vun Säiten, déi d'Experte vun den 52 Strukturen op hir Froe geliwwert kruten.

D'Team ëm de Jeannot Waringo waren 8 Leit, d'Hallschent dovunner auslännesch Experte vun Universitéiten, déi aktiv beim Ausschaffe matgehollef hunn, absënns och wat de wëssenschaftleche Volet vun der Publikatioun ugeet.

Natierlech huet sech dëse Grupp wärend de leschten 2 Méint intensiv mam Fonctionnement bannent den Haiser befaasst, an och eng Dose Visitten um Terrain gehat, fir ze gesinn, wéi an der Praxis esou Strukture besonnesch an der Period vun akuter Pandemie organiséiert ginn a wéi d'Ofleef sinn.

Rapport Waringo 2.0 / Rep. Roy Grotz

Basis, fir datt et zum Rapport-Waringo-2.0 konnt kommen, war eng entspriechend Motioun vum CSV-Politiker Michel Wolter no engem Covid-Cluster am Cipa "Um Lauterbann" zu Nidderkuer. De Minetter Deputéierten hat deemools absënns d'Familljeministesch Corinne Cahen am Viséier vu sengen Froen, ouni awer formell wollten d'Demissioun ze froen.

Den 1. Abrëll, knapp virun der Ouschtervakanz, koum et dunn zu engem Vott vun enger Motioun, wouranner d'Chamber d'Regierung opfuerdert, en onofhängege Rapport iwwert d'Infektiounsclusteren an de Cipae redigéieren ze loossen. Den Aarbechtsgrupp ëm de Jeannot Waringo huet direkt no der Ouschtervakanz mat engem ganz serréierte Kalenner mat sengen Enquêten ugefaangen.

Polemesch oder partei-politesch-gefierft wäert de Waringo-Rapport sécher NET ginn, well duerfir war de Froekatalog, dee vun den Deputéierte fixéiert gi war kloer. D'Missioun war, d'Ursaache vun de Clusteren erauszefannen, d'Hygiènes- a Preventiounsmesuren ze hannerfroen an och den Immuniséierungstaux vun eelere Leit no der éischter, respektiver zweeter Dosis vum Vaccin z'ermëttelen. Politesch gëtt de Rapport héchstens, wann et ëm d'Responsabilitéite vu Santés- a Familljeministère geet, an op an dëse Ministèren och op d'Doleancen aus de Cipae gelauschtert an adequat reagéiert gouf. Ënnert d'Lupp geholl goufen awer och d'Schaffpläng vum Personal an de Strukturen, grad wéi d'Impfbereedschaft vun dëse Leit, déi jo am enkste Kontakt mat de Pensionnairë sinn.

Sécher interessant Informatioune ginn et also e Méindeg de Moie vum Jeannot Waringo an den Experten, déi mat um Rapport geschriwwen hunn.

Op RTL.lu kënnt Dir de Livestream aus der Chamber vun 8 Auer u mat suivéieren.