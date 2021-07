Tëscht Eschweiler an Déierbech ass géint 17 Auer e Motocyclist gefall a gouf blesséiert.

Am Rond-point Irgäertchen sinn e Freideg am fréien Owend zwee Autoen net laanschtenee komm, dobäi gouf eng Persoun blesséiert.

Zu Elweng ass een Auto an e Potto gerannt, och do ee Blesséierten.

An zu Réimech op der Esplanade gouf et och een Accident mat zwee Gefierer. Och do mellt de CGDIS eng Persoun déi verwonnt gouf.