Meteolux huet fir e Samschdeg eng Alerte jaune fir d'ganzt Land erausginn.

Tëscht 17 an 21 Auer kann et e Samschdeg uechter d'Land zu Wiedere kommen, plazeweis si Reequantitéite vu bis zu 25 Liter/Quadratmeter méiglech a Wandstéiss vu 60 Kilometer/Stonn.

An der Nuecht op e Sonndeg wäert sech d'Wieder nees berouegen an et wäert gréisstendeels dréche bleiwen.