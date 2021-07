Am Lokale mellt de CGDIS en Accident an der Nuecht op e Méindeg, kuerz no 1.30 Auer, an der Schlammesteener Strooss zu Weiler.

En Automobilist war hei an e geparkte Gefier gerannt a gouf dobäi blesséiert. D’Secouriste vu Weiler a Réiser an aus der Stad, grad wéi och de Samu-Noutdokter waren op der Plaz. Detailer feelen nach. Géint 20 Auer e Sonndeg den Owend gouf et zu Munneref an der Avenue Francois Clement och nach eng Kollisioun tëscht engem Auto an engem Moto. Hei gouf och eng Persoun verwonnt.