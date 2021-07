2021 war net nëmmen dat zweet Pandemiejoer, ma och e laangwierege Sujet wéi de Logement huet Aarbecht an der Chamber markéiert.

D’DP huet e Méindeg de Mëtteg hire Bilan parlamentaire gezunn. D’Press gouf an de Melusina a Clausen agelueden, fir do ze héieren: "De Lëtzebuerger Wee wier an der Pandemie dee richtege gewiescht." Amplaz vun engem rigide Stufeplang, sou ewéi d’CSV et verlaangt huet, hätt Lëtzebuerg sech e flexibele Model ginn. Dat hätt et erlaabt, eng Panoplie vu ënnerschiddlechen Indicateuren a Facteuren a Betruecht ze zéien, fir d’Mesuren ofzeweien an esou d’Balance tëscht Sécherheet a Fräiheet z’erreechen.

Op Regierungssäit huet sech den Educatiounsminister Claude Meisch zouversiichtlech gewisen, dass déi epidemiologesch Situatioun weider Ouverturen zouléisst. De CovidCheck wier awer keng Léisung.

“Dee klappt net an der Schoul, well d’Schoul ass net wéi eng Disko, eng Veranstaltung oder wéi wann ech an den Theater ginn. An d’Schoul muss ech goen, mir hunn d’Obligation Scolaire. An do musse mer natierlech och eng ganz kloer Offer maachen un déi Schülerinnen a Schüler, déi net geimpft sinn a net getest sinn. Wat kloer ass, wann ech e positive Test hunn, dann dierf ech net kommen, mä wann ech kee positiven Test hunn, da muss ech an d’Schoul kommen.”

Sanitär Moossname sollen am Hierscht, wann d’Situatioun et erlaabt, éischter punktuell agesat ginn, do wou de Virus dann och present ass.

Aus der Kris wéilt d’DP awer och Lektioune zéien. Deene Liberale no misst zum Beispill en Ersatzgehalt fir d’Independante kommen a beim Pappecongé kéint och nogebessert ginn. De Gilles Baum sot, d‘DP fuerdert, datt och d’Independantë sollen e Recht op 10 Deeg Congé no der Gebuert vun hirem Kand hunn.

An der Kris hätt een och festgestallt, datt d’Leit méi flexibel Aarbechtszäite wéilten. „Mir wëllen, datt d’Aarbechtszäiten individuell kënnen tëscht dem Employeur an dem Salarié ausgehandelt ginn“, sou de Gilles Baum. Un de maximaler Aarbechtszäit an d’Zouschléi fir Feierdeeg a Sonndeger soll een awer net goen.

Am Géigesaz zum Koalitiounspartner, der LSAP an dem OGBL sot den DP-Fraktiounschef Gilles Baum awer eng Coronasteier, déi d’Gewënner vun der Kris misste bezuelen, kéim fir si net a Fro. D’Entreprisen, déi méi Gewënn maachen, géinge nämlech souwisou méi Steier bezuelen an et wier och net richteg, grad déi ze bestrofen, déi d’Relance ukuerbelen. De Gilles Baum huet awer op déi global Minimalbesteierung vun de Betriber higewisen, iwwert déi sech 130 Länner, dorënner Lëtzebuerg, Eens gi sinn.

Grouss Hoffnunge ginn op den Pacte Logement 2.0 gesat, wou déi ëffentlech Hand fir de bezuelbare Wunnraum suerge soll. Méi aschneidend Mesuren, déi direkt an de Marché géingen agräifen, wéi e gedeckelte Loyer, wiere fir Lëtzebuerg net dee richtege Wee.

“De Marché muss attraktiv si fir Leit, déi sech et kënne leeschten an de Marché muss och attraktiv si fir Leit mat klenge Portmonnien. An dat ass do, wou de Staat an d’Gemenge vill méi Efforte musse maachen, fir selwer ze bauen an eben iwwer Emphytéose d’Méiglechkeet ze ginn, op engem Terrain, op deem een da Loyer bezilt, sech en eegent Haus kënnen ze bauen.”