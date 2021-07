D'Tendenz hält un: Ëmmer manner Jonker packen hiren Ofschloss-Examen am éischten Ulaf.

De globalen Taux vu gepackten Examen läit bei 76%, zejoert waren et nach 83%. Dës Chifferen deelt den Educatiounsministère mat, dee vun "éierbare" Resultater an engem schwieregen schoulesche Kontext vun sanitärer Kris schwätzt.

Am Classique bleift den Taux de Réussite mat 85% stabel, géintiwwer dem Secondaire Général den Taux vu gepackten Examen op 69% fält.

Alles an allem hate sech ronn 3.350 Jonker fir hir Ofschloss-Examen presentéiert, eng 2.560 hunn den Diplome krut, 14% mussen en No-Exame schreiwen, 9% vun de Primaner goufe refuséiert.

169 Jonker krute fir hir ofgeliwwert Äntwerten d'Mentioun "excellent".

Wat d'Geschlechter am Verglach ugeet, sou schneiden d'jonk Fraen am Classique besser an den Examen of, wéi d'Männer an hirem Alter. Am Secondaire Général ass den Taux identesch.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Examens de fin d'études secondaires 2021 : des taux de réussite honorables malgré la crise sanitaire (12.07.2021)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Les résultats de la session d'été des examens de fin d'études secondaires 2021 s'inscrivent dans la fourchette de fluctuations observées au cours des dernières années.

Avec un taux de réussite de 76% à la session d'été, les résultats des élèves sont légèrement inférieurs à la moyenne des dix années précédentes (78% entre 2011 et 2020). Avec un taux de 85%, les résultats à l'enseignement secondaire classique sont stables par rapport aux années précédentes ; à l'enseignement secondaire général, les résultats sont en baisse (taux de 69%). Cette baisse fera encore l'objet d'une analyse détaillée.

« L'école luxembourgeoise a su faire face à la crise sanitaire et la plupart des élèves ont surmonté les difficultés qu'ils ont traversées entre mises à l'écart, quarantaines, limitations des contacts sociaux et restrictions des activités de détente. Nous avons réussi à maintenir tous les cours en présentiel pour les classes de première.», observe le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, en ajoutant : « Je remercie les élèves de leurs efforts comme je remercie les enseignants qui se sont engagés pour que l'année 2020-2021 se déroule le mieux possible et que les élèves progressent dans une situation inédite particulièrement complexe. »

Remarques

Les résultats en annexe sont ceux de la session d'été 2021 après les épreuves complémentaires. Ils incluent les résultats des lycées publics et des lycées privés qui suivent les programmes luxembourgeois, ceux de la 2e voie de qualification (cours du soir et eBac), ainsi que ceux du Schengen-Lyzeum à Perl.

Les feuillets du fichier Excel présentent séparément les résultats par ordre et section, les résultats des filles et des garçons, les mentions obtenues et des rétrospectives.

Un taux de réussite global de 76 %

Au total, 3 344 candidats se sont présentés aux différents examens de fin d'études secondaires. Le taux de réussite s'élève à 76%, soit 2 557 élèves. Ce taux représente une baisse par rapport à 2020 (taux de réussite de 83%), qui fut une année encore plus exceptionnelle en raison du confinement du printemps et des questions d'examen limitées à la matière enseignée en classe avant le 13 mars 2020. Toujours à titre comparatif, le taux s'élevait en 2019 à 78%.

Le taux des ajournements s'établit à 14% (12% en 2020 ; 15% en 2019). Le taux des refus s'élève à 9% (5% en 2020, 7% en 2019).

85 % à l'enseignement secondaire classique

À l'enseignement secondaire classique, le taux de réussite s'élève à 85% (89% en 2020, 84% en 2019).

Le taux des ajournements s'élève à 10% (7% en 2020, 12% en 2019). Le taux des refus s'établit à 5% (4% en 2020 et 2019).

69% à l'enseignement secondaire général

À l'enseignement secondaire général, le taux de réussite est de 69% en 2021 (77% en 2020, 73% en 2019).

Le taux des ajournements s'établit à 18% (17% en 2020 et 2019). Le taux des refus s'élève à 13% (6% en 2020, 10% en 2019).

Un écart toujours important entre filles et garçons au classique

L'analyse comparative par sexe montre que les filles réussissent davantage que les garçons à l'enseignement secondaire classique (7 points de différence en 2021, 5 points en 2020 et 6 points en 2019).

En 2021, à l'enseignement secondaire général, le taux est identique entre les deux sexes. Or en 2020, l'écart à l'enseignement secondaire général était de 4 points en faveur des filles et de 5 points en 2019.

Les mentions « excellent » en progression

Le nombre d'élèves qui ont obtenu une mention « excellent » (moyenne égale ou supérieure à 52 points) s'élève à 169 en 2021. 149 élèves l'obtiennent à l'enseignement secondaire classique et 20 à l'enseignement secondaire général.

En 2020, le nombre de mentions « excellent » s'élevait à 166 : 139 élèves à l'enseignement secondaire classique et 27 à l'enseignement secondaire général. En 2019, sur 114 mentions « excellent », 101 étaient obtenues à l'enseignement secondaire classique et 13 à l'enseignement secondaire général.