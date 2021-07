E Projet vun enger Beeforter Schräinerei ass esou interessant, datt direkt 3 Ministeren sech d'Miwwelen aus dem Holz vun der Kifer ukucke komm sinn.

Hire Prinzip ass einfach: Mir kafe Lëtzebuerger Beem, verschaffen a verkafen déi hei am Land, als Design-Miwwelen. Gesponsert gëtt dat Ganzt iwwer d'EU an de regionalen Leader-Programm. D'Resultat léisst sech weisen, mee am Fong stécht vill méi hannert dësem Pilotprojet.

Dat hei ass säi Revéier, seng Zort Bësch, déi Beem, déi den Jemp Arend "Lëtzebuerger", déi "vun hei" also, nennt. Et géing ëm hier richteg Vermaartung, an deemno ëm eng raisonnabel Bewirtschaftung, mam Zil e Bestand u Lafholz ze kréien, deen e Mix ass vu jonken, alen a nach méi ale Beem - méi gesond Bëscher - besser fir d'Natur.

An der Schräinerei zu Beefort gëtt verschafft an zwar dat, wat ausgesäit, wéi wann et emol net méi gutt wier fir an den Uewen, de Pilotprojet vum Natur-a Geopark Mëllerdall leeft an Zesummenaarbecht mam Schräiner-Betrib a gëtt iwwer den europäeschen Hëllefsprogramm Leader finanzéiert. Hei gëtt aus Lëtzebuerger Nolebeem, Lëtzebuerger Miwwelen. An nawell flotter!

Mam Holz sinn hei 18 Schräiner ënnerwee, d'Gemeng Beefort ass mat um Ball, 3 Ministere ware sech weise komm a si vum Projet begeeschtert an natierlech géint Exporter a China.

Regional, lokal, national. Déi Wierder kennt een aus der Landwirtschaft. Manner CO2 produzéieren ass e Slogan, deen ewell jidderee kennt, keng Exporter a China oder an d'USA, well d'Wuer eis soss hei feelt, ass och net nei.

Elo läit de Ball bei der Politik.