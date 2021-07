An der Nuecht op en Dënschdeg huet d'Police zweemol misste bei Automobilisten agräifen.

Eemol an der Stad an eemol zu Déifferdeng goufen Automobilisten op Grond vun hirer Fuerweis vun der Police ugehalen a kontrolléiert. All kéiers ass den Alkoholtest positiv ausgefall an e Fuerverbuet gouf ausgestallt.

Géint 3 Auer en Dënschdeg de Moie gouf dann zu Péiteng eng Fahrerflucht gemellt. En Automobilist huet e puer geparkten Autoe beschiedegt an ass einfach sou nees fortgefuer. E wéineg spéider konnt den Auto gestoppt ginn. Et gouf e Fuerverbuet géint de Chauffeur ausgeschwat.