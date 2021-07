Um Donneschdeg gëtt an der Chamber déi neiste Versioun vun de Covid-Restriktioune gestëmmt, déi da vun e Freideg un iwwert de ganzen Summer daueren.

Nieft dem Collège Médical läit och lo den Avis vun der Chambre de Commerce zum Text vir.

D'Handelskummer bedauert, datt d'Schnelltester net méi no Hallefnuecht valabel sinn a freet - genee wéi den HoReCa-Secteur - datt dës Limitt op 1 Auer nuets reportéiert gëtt. Et gëtt sech och gefrot, ob et net zu enger Diskriminatioun kënnt tëscht Etablissementer, déi sech fir de Covid-Check decidéiert hunn an deenen Aneren. Eng kloer Oppositioun gëtt et vun der Chambre de Commerce, wat e systematescht méi strengt Verschäerfe vun de Sanktiounen géint Firmen ugeet, déi géint d'Anti-Covid-Konditioune verstoussen. Gefuerdert gëtt villméi de Status Quo, amplaz lo wëllen e Maximum vu 6.000 Euro als administrativ Strof anzeféieren. Dës Zomm wier net proportionéiert an iwwerdriwwen.

Eng aner Fro, déi sech d'Chambre de Commerce stellt, ass, wéi praktesch sollen d'Covid-Check-Reegele bei Stéit doheem kontrolléiert ginn, wa méi Leit op Besuch kommen.

D'Objektioune fléissen an de Rapport vum Mars Di Bartolomeo a genee wéi d'Remarken aus dem Avis vum Staatsrot, deen um Dënschdeg am spéide Nomëtteg an der Santés-Chamberkommissioun ënnert d'Lupp geholl gëtt.

A sengem Avis zum neie Covid-Gesetz vermësst de Staatsrot verschidde Prezisiounen; vrun allem wat d'Bedeitung vum Wuert "Rassemblementer" ass; en Iwwerbegrëff, deen och fir Leit zielt, déi privat doheem op Besuch kommen, mee och fir Leit, déi sech spontan op der Strooss zu méi begéinen. De Staatsrot schwätzt keng Oppositioun aus, mee vermësst Kloerheet.

Och net ganz averstanen ass den héije Gremium mat der Decisioun, datt d'Schnelltester vun Hallefnuecht un, net méi valabel sinn: proposéiert gëtt, datt entweder eng allgemeng Spärstonn fir all Zorten Etablissementer gëllt oder awer datt sech amplaz vun Hallefnuecht op eng Auer nuets als Referenz gëeenegt gëtt.

Och op dësem Punkt gëtt et keng formell Oppositioun, mee just eeben zwou alternativ textuell Ofännerungen.