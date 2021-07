Nëtzlech Informatioune vun der Police wéi ee sécher an d'Vakanz kënnt a wourop een oppasse soll.

Vill Malheure kann ee scho verhënneren, ier ee fortfiert. Et fänkt scho mat de Pabeieren un: Führerschäin, Carte d'identité an Assurance sollten nach valabel sinn an am beschte mécht een och eng Kopie dervun, am Fall, wou ee se ënnerwee verléiert. An och den Zoustand vum Auto a wéi een den Auto beluet, ass net egal.

Dofir réit d'Police den Auto nach eemol komplett ze checken a sech op alles ze preparéieren, wat wärend dem Trajet virkomme kann.

Ma net just d'Saachen, déi ee mat op d'Rees hëlt, solle gutt versuergt sinn, mä och alles, wat een Doheem gelooss huet. Sou réit d'Police, dass een den Nopere Bescheed seet, ier een an d'Vakanz fiert, well déi sinn déi beschten Alarmanlag.

Si kënnen d'Bréifkëscht eidel maachen, d'Dreckskëscht erausstellen oder heiansdo hiren Auto an d'Afaart stellen, fir dass d'Haus méi belieft ausgesäit. Wann een elo awer net sou gutt op seng Noperen ze schwätzen ass, gëtt et nach aner Méiglechkeeten. Et kann een d'Post ofbestellen an och der Police Bescheed soen, datt een an d'Vakanz geet.

Selwer muss ee sech awer och un e puer Mesuren halen. Sou soll een zum Beispill keng Bijouen oder Wäertsaachen oppe leie loossen an op kee Fall Fotoe vun der Vakanz op de sozialen Netzwierker posten. Well d'Abriecher sinn och do ënnerwee.

Un départ en vacances en sécurité - Conseils de la Police En ce début de vacances, la Police rappelle des conseils pratiques en matière de prévention de cambriolages, d'une part, et des recommandations en termes de sécurité lors du trajet en vacances en voiture, d'autre part.

Préparer son véhicule et son trajet

En effet, une bonne préparation commence par le véhicule. Avant de partir, il convient de contrôler l'état de la voiture, en vérifiant par exemple le fonctionnement des phares, les pneus, les freins, mais aussi les niveaux de l'huile de moteur et du liquide lave-glace. Il faut aussi veiller à la bonne sécurisation du chargement. Lors d'un choc, des objets non sécurisés peuvent constituer un risque considérable. Nous recommandons donc :

De charger la voiture déjà la veille du départ ;

De placer les valises au coffre et non pas sur les sièges arrières ;

De veiller à ce que vous disposez d'une vue libre de tous les côtés ;

De disposer les charges dans le coffre de sorte qu'ils ne dépassent pas la hauteur du siège arrière;

De veiller à ne pas dépasser le poids maximal autorisé de votre véhicule.

Il ne faut pas oublier qu'un véhicule chargé a une distance de freinage plus longue. Il convient dès lors d'adapter aussi la pression dans les des pneus avant de partir.



En outre, des vignettes spécifiques sont obligatoires dans certains pays.

En ce qui concerne le trajet, nous conseillons aux citoyens :

De ne pas planifier le trajet en dernière minute ;

De prévoir une route alternative en cas de besoin ;

D'écouter régulièrement les stations radios régionales afin de s'informer sur le trafic en route ;

De prévoir des boissons en cas d'un temps d'attente prolongé dans un embouteillage ;

De prévoir régulièrement des pauses et de s'arrêter pour se reposer en cas de fatigue.

D'ailleurs : Dans une approche de prévention d'accidents et de sécurité routière lors du départ en vacances, l'Unité de la Police de la route a récemment organisé un contrôle préventif de camping-cars sur son site à Bertrange (cf. Bulletin de presse du 06.07.2021) et a participé à des contrôles de circulation conjoints avec les collègues du " CRS autoroutière Alsace-Lorraine " (cf. Bulletin de presse du 12.07.2021).

Prévenir des cambriolages

Lors d'une absence prolongée, le risque d'un cambriolage augmente : les stores sont fermés, les poubelles restent vides, la boîte aux lettres n'est pas vidée et les lumières sont toujours éteintes. Le domicile a l'air déserté et constitue par conséquent une cible facile pour des cambrioleurs. Afin d'éviter de mauvaises surprises après les vacances, la Police recommande certains comportements préventifs.



Avant de partir en vacances, il faut notamment veiller à :

Bien fermer toutes les fenêtres et portes . Si les fenêtres ou portes coulissantes sont équipées d'une serrure, il ne faut pas laisser la clé sur la serrure ;

. Si les fenêtres ou portes coulissantes sont équipées d'une serrure, il ne faut pas laisser la clé sur la serrure ; Verrouiller également les portes des garages et caves ;

; Activer le système d'alarme ;

; Informer des voisins de l'absence prolongée afin que ceux-ci soient au courant au cas où ils constateraient quelque chose de suspect.

De plus, nous conseillons :

De demander au bureau de poste de garder le courrier ou de le faire transférer à une autre adresse ;

Ne pas attirer l'attention sur l'absence prolongée en l'annonçant sur les réseaux sociaux . Si en plus l'adresse est publiée dans le profil ou qu'il y a des photos de la maison, il sera facile de retrouver celle-ci ;

attirer l'attention sur l'absence prolongée en l'annonçant sur les . Si en plus l'adresse est publiée dans le profil ou qu'il y a des photos de la maison, il sera facile de retrouver celle-ci ; Confier l'adresse de vacances, la clé de la maison et, le cas échéant, le code du système d'alarme à une personne de confiance ;

; Ne conserver ni argent liquide, ni objets de valeur à domicile.

Service "Départ en vacances" gratuit de la Police

Saviez-vous qu'il est possible de notifier la Police d'un départ en vacances ? Grâce à cette démarche, qui est disponible via l'E-Commissariat, les agents peuvent par la suite intégrer le domicile dans leurs patrouilles de prévention occasionnelles dans le cadre de la surveillance générale du territoire, de jour ou de nuit. Ce service au citoyen est gratuit.

