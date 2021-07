Repressioun a Preventioun sinn néideg, fir e "komplexe" Problem vun der Drogekriminalitéit an de Grëff ze kréien.

Chamber Drogepolitik/Reportage François Aulner

Doriwwer ware sech all d’Parteien an der Chamber en Dënschdeg bei enger Orientéierungsdebatt eens. Wouropper den Accent misst gesat ginn, do ware se sech manner eens. Hunn déi Gréng probéiert, d’Situatioun ze relativiséieren an den Accent méi op d’Preventioun setzen, sou huet d’CSV awer kloer méi Repressioun gefuerdert. D’CSV wier zwar och fir méi Ënnerstëtzung fir d’sozial Mesuren oder nach fir Projeten ewéi „Housing first“. Allerdéngs huet d‘Oppositiounspartei hir Fuerderungen en Dënschdeg widderholl, fir der Police méi Moyenen ze ginn, ewéi zum Beispill de Platzverweis, d'Bodycams oder nach Instrumenter, fir Drogen ze detektéieren, déi Dealer ofschlécken.

Der CSV no géing d’Kand am Pëtz leie wéinst enger liberaler Drogepolitik, déi d’Blo-Rout-Gréng Regierung zanter 2013 géing féieren an dowéinst huet hiren Deputéierte Leon Gloden sech och kloer géint eng Legaliséierung vu Cannabis ausgeschwat. D’DP-Deputéiert Carole Hartman huet dee Projet vun der Regierung awer verdeedegt, well Cannabis antëscht wéi den Alkohol an der Mëtt vun der Gesellschaft ukomm wier an eng Legaliséierung dem illegalen Handel éischter kéint de Buedem ënnert de Féiss huelen.

D’liberal Deputéiert huet awer och Piste fir eng méi effikass Justiz- an Immigratiounspolitik ausgeschwat. Engersäits misst d’Koordinatioun op europäeschem Niveau verbessert ginn an de legale Kader fir Ausweisungen hei am Land komplettéiert ginn. Den Terme „Eloignement“ wier net kloer genuch definéiert. Donieft misst hirer Meenung no méi dacks op eng méi séier Prozedur bei verschiddenen Delikter zeréckgegraff ginn, nämlech Transaktiounen, wou de Stroftäter d’Strof vum Parquet acceptéiert an d’Geriicht den Accord just nach muss aktéieren.

De grénge Policeminister Henri Kox, deen huet kuerz erënnert, datt d’Kriminalitéit schonn an de Joren 2014-15 op engem Héichpunkt gewiescht wier an elo rëm op deem Niveau wier, quitte datt d’Populatioun antëscht och weidergewuess ass. Dann huet hien awer och gesot, den Debat iwwert d’Drogekriminalitéit wier keen endgültegen Debat. Hien huet op de verstäerkte Rekrutement vu Polizisten higewisen, deen am Gaang ass. A wéi an enger Note interministérielle vu Mäerz steet, soll jo en Aarbechtsgrupp e „livre blanc“ schreiwen. De Leon Gloden sot, dat géing vill ze laang daueren, bis konkret Mesurë kéimen an huet de Minister opgefuerdert, bis am Hierscht ze handelen, notamment mat engem Gesetzprojet fir de Platzverweis.

Um Schluss vum Debat huet den Henri Kox verséchert, hie géing aktuell d'Mesuren, déi d'CSV fuerdert, preparéieren.