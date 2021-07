E Mëttwoch de Moie koum et um CR306 tëscht Biissen a Viichten zu engem Accident mat engem Gefier.

Éischten Informatiounen no huet de Chauffer d'Kontroll iwwert säi Won verluer an ass am Gruef gelant. Eng Persoun gouf blesséiert an d'Streck war zäitweis komplett fir den Trafic gespaart.

Méi Detailer sinn nach net gewosst.