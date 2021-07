E Mëttwoch de Moie géint 9 Auer huet e Chauffer um CR178 an enger Rietskéier d'Kontroll iwwer säi Won verluer.

E koum vun der Strooss of an huet sech e puer Mol iwwerschloen, ier en an enger Wiss gelant ass. De Chauffer gouf verwonnt, weider Detailer feelen den Ament nach.