Zesumme mat der Ecole de Théâtre Luxembourg gouf en Theaterstéck op d'Been gesat, an deem verschidden Zeene vun haislecher Gewalt gewise ginn.

De Schauspiller Luc Lamesch an d'Schauspillerin Myriam Gracia spille Situatiounen no, déi fir déi reell Affer vu Gewalt am Stot batter Realitéit sinn. Mam Direkter vun der Theaterschoul, dem Alain Holtgen, hu si dofir mat Organisatiounen zesummegeschafft, déi souwuel Affer wéi och Täter begleeden. Den Alain Holteg erkläert, wéi de Choix fir déi 6 Sketcher getraff gouf.

"Mir hunn den Tour vun enger Rei Associatioune gemaach, fir eis kënnen an dat eraversetzen, wat reell geschitt a wat et gëtt a fir eis ze inspiréieren. Mir hunn doropshin eng 15 Zeene geschriwwen an eis da fir 6 Zeenen entscheet, déi een am Stéck ka gesinn. Mee dat ass net einfach, well et ginn esou vill verschidde Beispiller, et ass e willkürleche Choix. Mir hunn eng Zeen mat engem Noper, mat engem Kand oder och mat engem Kand, dat Zeie vu Gewalt gëtt. Mir hunn déi Beispiller geholl, vun deene mer hoffen, dass se e Maximum u Leit wäerte beréieren. Mee natierlech ginn et och aner Beispiller."

Mat Zeenen, wou en Noper en heftege Sträit bemierkt, mee net agräift, oder e Kand net follegt an de Papp d'Gedold verléiert an zouschléit, sollen d'Spectateuren zum Nodenken ugereegt ginn. No all Sketch kritt de Public d'Méiglechkeet, Froen ze stellen oder eng perséinlech Erfarung zu deem Thema matzedeelen. Op der Plaz sinn och Experte vum Parquet an der Police, déi op Froen zu haislecher Gewalt äntwere kënnen.

Gesi kann een d'Theaterstéck no der Summervakanz an de Gemengen uechter d'Land. Duerch d'Zesummenaarbecht mat de Gemengen erhofft sech de Chancëgläichheetsministère nämlech, e breede Publikum iwwerall am Land ze erreechen.

Méi Informatiounen zur haislecher Gewalt fannt Dir och um Site www.violence.lu.

Offiziellt Schreiwes

Théâtre forum et site violence.lu : Taina Bofferding mise sur l'information et l'interaction avec le public en matière de prévention de la violence domestique (14.07.2021)

Communiqué par: ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes

En 2020, le dispositif de gestion de crise a permis d'éviter la flambée des cas de violence domestique redoutée dans le cadre de la crise sanitaire. Néanmoins, la violence domestique reste une réalité quotidienne au Luxembourg et touche tous les milieux sociaux.

Le ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes intervient dans la lutte contre la violence domestique avec une approche multidimensionnelle. Au-delà de la prise en charge des victimes et des auteur-e-s par ses gestionnaires conventionnés, il mise également sur des activités de prévention pour agir à un stade précoce et sensibiliser la population. Dans ce contexte, la ministre Taina Bofferding a présenté une extension du site violence.lu ainsi qu'un nouveau projet de théâtre de prévention mis en œuvre avec l'École du théâtre.

À travers le site violence.lu, le ministère crée une plateforme de référence pour les victimes, auteur-e-s et témoins de violence. Le nouveau site illustre les différentes formes de violence et informe sur les services d'assistance existants. En déstigmatisant le sujet et en mettant en évidence les aides disponibles, le ministère incite toutes et tous à agir. Personne ne devrait souffrir de violences, d'attaques verbales, sexuelles et physiques. Chaque cas de violence est un cas de trop, comme l'a rappelé la ministre Taina Bofferding.

À travers le projet de théâtre forum, le ministère propose un nouvel instrument de prévention et de sensibilisation en matière de violence domestique. Le projet met en lumière l'importance de l'égalité entre les femmes et les hommes et l'impact des stéréotypes de genre. Il stimule la prise de conscience et la réactivité de toute la société, et informe sur l'existence des dispositions légales et règlementaires sanctionnant la violence domestique. L'approche du théâtre forum se veut participative.

Tout d'abord, la mise en scène de différentes situations de violence domestique permet de présenter les différentes facettes de la violence qui concerne tant les femmes, que les hommes et les enfants, et incluent la violence physique, sexuelle et psychologique. Ensuite, un dialogue est instauré avec le public pour pouvoir faire émerger les paroles et réflexions autours des formes de violences ainsi que des possibilités d'actions et d'aide.

«Nous voulons surmonter les tabous persistants et outiller les personnes concernées - victimes, auteur-e-s et également témoins – pour rompre les cycles de violence et agir de manière précoce. Face aux violences domestiques nous sommes toutes et tous appelés à ne pas fermer les yeux», souligne la ministre Taina Bofferding.

Afin d'atteindre un large public dans les différentes régions du pays, les interventions théâtrales sont notamment mises en œuvre avec des communes intéressées. Lors des représentations, des membres d'organisations partenaires du ministère pourront également y assister pour répondre aux questions du public.

Plus d'informations: social@mega.public.lu