Tëscht Oktober zejoert an Abrëll dëst Joer sinn d'Präisser am Bau ëm 4,3 Prozent an d'Luucht gaangen.

Déi exzeptionell Entwécklung wier haaptsächlech op déi stënterlech Hausse vun de Präisser vum Baumaterial zeréckzeféieren. Op ee Joer sinn d'Präisser ëm 5,2% eropgaangen. PDF: Offiziellt Schreiwes an Zuele vum Statec