Op der N7 koum et e Mëttwoch am Nomëtteg zu engem ganz uergen Accident, wou en Auto an e Camion sech ze pake kruten.

D'Persoun am Auto huet den Accident net iwwerlieft. D'Strooss ass gespaart. Deviatioun : 1) a Faartrichtung Süden ass eng lokal Deviatioun iwwert déi al N7 gezeechent. 2) a Faartrichtung Norden geet d'Deviatioun via Sortie Angelduerf op der B7, d'N27 Ierpeldeng/Sauer - Méchela - Giewelsmillen - CR 348 Ënnerschlënner - Konstem - Holztem - Schinker.