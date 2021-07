Kuerz resuméiert déi wichtegst Fakten a Evenementer aus de leschte Stonnen.

Lëtzebuerg ass wéinst dem Héichwaasser am Krisenzoustand. D’Situatioun calméiert sech plazeweis, mä virun allem an der Géigend vun der Ënnersauer bleift d’Lag aktuell ganz kriddeleg. Laut CGDIS si Buer, Steenem, Rouspert an Iechternach besonnesch vun den Iwwerschwemmunge betraff an d’Waasser klëmmt do weider. Leit gi gebieden, hir Haiser net ze verloossen. Persounen, déi Schutz brauchen kënnen zu Rouspert an de Centre Culturel „am Bongert“ goen. Zu Iechternach ass den Trifolion dofir virgesinn. D’Rettungsdéngschter sinn zanter der leschter Nuecht am Groussasaz a bieden d’Leit, just op den 112 unzeruffen, wann eng Persoun a Gefor ass, well den 112 net all den Demanden ka nokommen.

Hesper, Iechternach, Stad Andréck vum Héichwaasser

Klammen d’Peegele vun der Sauer plazeweis weider, sou ginn vun der Uelzecht oder nach vun der Iernz am Laf vum Dag zeréck oder si scho plazeweis zeréckgaangen, bei der Musel sinn d'Situatiounen aktuell onstabel. De Reen huet sech calméiert, d‘Wiederdéngschter soen, et komme nach puer Liter bäi, mä de Gros wier awer laanscht.

D’Krise-Cellule vun der Regierung huet an der Nuecht op en Donneschdeg um 2 Auer festgehalen, datt d’Populatioun nach soll oppassen, d’Leit solle sech net a Gefor bréngen a mam Auto hire Fuerstil upassen. D’Eltere solle sech op lokalem Niveau informéieren, ob d’Schoulen an aner Strukturen op sinn oder net. An onsem Liveticker fannt Dir och Informatiounen, iwwert déi Gemengen, déi hir Etablissementer zougemaach hunn.

D’Cellule de Crise ass zanter 10 Auer de Moien erëm beieneen.

D’CFL hunn dann och matgedeelt, datt verschidde Linnen ausfalen, zum Beispill Dikrech – Ettelbréck, Wolz – Kautebaach oder nach Thionville – Stad. Aner Servicer wäerten perturbéiert sinn, notamment d’Post, déi zu Miersch an an anere Gemengen de Courrier net ka verdeelen.

De Schued wéinst dem ville Reen ass och elo scho grouss. Kellere a Garagen goufen iwwerschwemmt. Op ville Plazen, zum Beispill an der Fiels, zu Siren, zu Mutfert, zu Réiser, zu Iechternach an der Stad, am Gronn, Clausen an am Pafendall. Plazeweis ass de Stroum och nach ëmmer aus. Autoe goufen duerch d’Waasser beschiedegt, divers Installatiounen och, a Beem sinn op ville Strecken ëmgefall.

Fir déi Leit, déi scho wëlle raumen a botzen, huet d’Stad Lëtzebuerg eng Hotline en Place gesat, wou se Containere kënne bestellen oder Problemer wëlle mellen.