Dat mat de Stëmme vun der DP, der LSAP, déi Gréng, der CSV an de Piraten. Déi Lénk hu sech enthalen, d'ADR huet dogéint gestëmmt.

Net méi strikt, net méi labber, esou wëll Lëtzebuerg duerch den zweete Corona-Summer kommen.

Den Donneschdeg de Moie krut e weidert Covid-Gesetz an der Chamberplenière de Feu Vert, mat de Stëmme vun der Majoritéit, der CSV an de Piraten. D'ADR war dogéint an déi Lénk hu sech enthalen.

Déi wuel gréisst Ännerung ass jo déi, datt de CovidCheck-Regime adaptéiert gëtt. No 1 Auer gëllt zum Beispill keen Auto-Schnelltest méi.

D'CSV huet d'Fro opgeworf, ob fräi Nuechten ubruecht sinn.

Fir d'ADR gräift d'Regierung de Leit ze vill an d'Privatsphär an, well de CovidCheck-Regime lo och doheem soll gëllen.

Och wann de Rapport Waringo net um Ordre du Jour war, gouf vill iwwert deen diskutéiert. Am Zentrum vun der Kritik stoung d'Familljeministesch Corinne Cahen. Si géing keng Fro beäntweren an allen Diskussiounen aus dem Wee goen, hu grouss Deeler vun der Oppositioun bedauert.