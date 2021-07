Deeg laang Dauerreen, Kanalisatiounen, déi dem Waasser net méi meeschter goufen, a Flëss a Baachen, déi aus hirem Bett geklomme sinn.

Eng Situatioun, déi op villen Plazen am Land um spéide Mëttwoch den Owend an dunn an der Nuecht hiren Héichpunkt erreecht hunn. De CGDIS war an der Nuecht eng 1.200 Mol am Asaz. Zum Gléck goufe bis en Donneschdeg de Moie keng Blesséierter gemellt. Impressioune vun den ville Asätz an der Nuecht.