Kuerz resuméiert déi wichtegst Fakten an Evenementer aus de leschte Stonnen.

De leschten Informatiounen no sinn den Ament 32 Stroossen net accessibel. Am Schlëmmste betraff sinn d'Uertschaften Rouspert, Buer a Steenem laanscht d'Ënnersauer. Hei goufe betraffen Awunner fräiwëlleg evakuéiert. 44 Persounen hunn hir Haiser scho verlooss an et sollen nach 250 Awunner vu Rouspert nokommen.

Alles an allem waren d'Ekippe vum CGDIS eng 1.300 Mol wéinst den Iwwerschwemmungen bis lo am Asaz. Bis ewell ass nach keng Persoun am Héichwaasser zu Schued komm.

Hesper Andréck vum Héichwaasser

D'Police mécht den Appell un d'Leit, déi hiren Auto an Iwwerschwemmungsgebidder geparkt hunn, hiert Gefier sichen ze kommen. Zu Waasserbëlleg ass déi sougenannt "Spatz", wou d'Sauer an d'Musel leeft, schonn iwwerschwemmtgenau wéi och d'Esplanad.

D'Rout Kräiz weist sech solidaresch mat den Affer. De Solidaritéitsfong gouf aktivéiert a ka via d'Offices sociaux oder direkt op der Helpline vum Roude Kräiz sollicitéiert ginn. D'Croix Rouge stellt och Noutlogementer zur Verfügung fir Leit, déi net méi an hiren Haiser bleiwe kënnen.