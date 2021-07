Dat wat en Donneschdeg an déi Nuecht virdru geschitt ass, nennt de Laurent Pfister "aussergewéinlech".

De Laurent Pfister ass Hydrolog am Lëtzebuerger Institut fir Wëssenschaft an Technologie a war en Donneschdeg den Owend Invité am Journal op der Tëlee. De Wëssenschaftler schwätzt vun enger neier Situatioun, déi een a 25 Joer Fuerschung nach net esou erlieft hätt.

Extrait Laurent Pfister (1)

Weider fäert den Hydrolog aus dem Lëtzebuerger Institut fir Wëssenschaft an Technologie och, datt ee sech muss drop astellen, datt een an Zukunft méi esou Katastrophen, wéi déi vun en Donneschdeg huet.