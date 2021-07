An engem Communiqué mécht den 112 de Point a preziséiert, datt nieft Iechternach och zum Deel d'Uertschaften Rouspert, Bur a Steenem evakuéiert ginn.

PDF Schreiwes CGDIS

Zu Iechternach geet d'Waasser zanter 6 Stonnen a bis e Sonndeg weider zréck.

De Peegel vun der Sauer dierft an der Nuecht ufänken zréckzegoen an zu Dikrech geet d'Waasser vun e Freideg de Mëtteg u progressiv zréck.

Och d'Uelzecht geet e Freideg am Laf vum Nomëtteg nees zréck, woubäi et zu Miersch an Ettelbréck awer méi laang wäert daueren.

D'Rettungs-Unitéite konnten no de massiv villen Asätz am Nomëtteg nees ootmen - bannent 3 Stonne goufen et just eng 40 Interventiounen vu Pompjeeën.

Zanter e Mëttwoch goufen iwwer 6200 Appeller am 112 traitéiert; dëst huet zu 1200 Interventiounen gefouert, déi mam Héichwaasser ze dinn haten.