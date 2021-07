D'Cellule de crise gouvernementale ass um 19.30 Auer nach emol zesummekomm an huet de Point vun der aktueller Héichwaasser-Situatioun gemaach.

Wéi aus dem Bericht ervirgeet, huet sech d'Situatioun am Laf vum Dag stabiliséiert an d'Peegelstänn wäerten an den nächsten Deeg en normalen Niveau erreechen. Et besteet op e puer Plazen weiderhin e klenge Risk, dass d'Waasser nach klëmmt, ma de Maximum gouf wuel erreecht.

D'Detailer fënnt een op www.inondations.lu Et ass awer d'Prezisioun, dass déi verschidden Entitéiten nach um Terrain aktiv sinn an d'Opraumaarbechten déi nächst Deeg weiderginn. Et soll ee sech dann och weierhin un d'Consigne vun de lokalen Autoritéiten halen.

Wéi Meteolux mellt, soll et an der Nuecht nach zu liichte Schauere kommen, ma vun e Freideg de Moien u wier mat besserem Wieder ze rechnen.

Schreiwes