D’Héichwaasser am Land huet sech stabiliséiert, a geet zeréck, wann awer och just ganz lues.

Wann ee sech d’Peegelen e Freideg de Moien ukuckt, mierkt een, dass se um Fale sinn, mä et dierft nach eng Zäit daueren, bis sech d’Waasser nees ville Wunngebidder zeréckgezunn huet.

Zu Rouspert beispillsweis steet d’Sauer bei 7,75 Meter, dat sinn net grad 2 Meter manner wéi en Donneschdeg, mä ëmmerhin nach 6 Meter méi wéi normal.

Zu Ettelbréck wéist den Uelzecht-Peegel 3,35 Meter un, en hallwe Meter manner wéi en Donneschdeg de Mëtteg

An zu Veianen steet d’Our bei liicht iwwer 3 Meter, also e gudde Meter méi déif, wéi de Pic an der Mëttesstonn um Donneschdeg

Weiderhin klammen mécht dogéint d’Musel. Zu Réimech beispillsweis steet de Grenzfloss bei 4,20 Meter, zu Stadbriedemes bei 4,70 Meter. D’Côte de préalerte vu 6,20 Meter soll awer net erreecht ginn, och wann d’Musel e Freideg de ganzen Dag viraussiichtlech nach weider soll klammen.

106 Liter Reen zu Guedber



Wéi eng Ausmoossen de Reen an de leschten Deeg hat, wéist d’Beispill vu Guedber.

Am klengen Dierchen niewent Jonglënster goufe vun e Mëttwoch de Moie bis en Donneschdeg de Moie bal 106 Liter Ree pro Quadratmeter gemooss. Dat ass en absolutten Dagesrekordwäert fir de Grand-Duché. An opgezeechent gëtt zanter ëmmerhin bal 170 Joer.

De fréiere Rekord war am Mee 2018 zu Waldbëlleg gemooss ginn, mat eppes méi wéi 101 Liter, duerch Plazreen an engem Donnerwieder.

Enorme Schued am ganze Land - Politik reagéiert

De Schued an de betraffene Gebidder queesch duerch d’Land ass natierlech enorm, och wann dat eenzegt positiivt ass, dass anescht wéi bei eise Noperen, keng Persounen seriö blesséiert goufen.

Iwwer 1.300 Asätz hat de CGDIS jo registréiert zanter der Nuecht vun e Mëttwoch op gëschter.

De Regierungsrot huet dat Ganzt offiziell als Naturkatastroph agestuuft.

Éischt Prioritéit war d’Evakuatioun vun de Sinistréierten, wat och gëscht Owend beispillsweis zu Iechternach weider goung. D’Regierung hat déi provisoresch Zuel genannt vu 400 Leit, déi do schonn relogéiert goufen.

D’Regierung huet eng Enveloppe vu 50 Milliounen Euro deblockéiert, fir séier de Privatleit an den impaktéierte Betriber kënnen ze hëllefen. An och déi concernéiert Gemenge ginn ënnerstëtzt.

Betriber, déi duerch d’Héichwaasser a wirtschaftlech Laberenten geroden, kënnen och vun engem speziellen Regime vum Chômage partiel profitéieren. Hei gëllt als Kontakt d’Sekretariat vum Konjunktur-Comité.

Ëffentlechen Transport bleift impaktéiert



Nieft verschiddene Stroossen, déi net ze befueren sinn, gëtt et och weider Problemer op zwou Zuchstrecken.

D’Linn 90 tëscht der Stad an Diddenuewen, respektiv ëmgedréint wäert bis e Sonndeg nach mat gestéiert sinn. Do war eng Relais-Statioun zu Beetebuerg gëscht voll Waasser gelaf, et ginn Ersatz-Busser agesat.

An op der Linn 10 tëscht der Stad an Ëlwen gëtt et no Iwwerschwemmungen weider Aarbechten, déi e Freideg de ganzen Dag wäert daueren, heescht et vun den CFL.

D’Iwwerschwemmungen hunn dann och schonns Auswierkungen op de Fonctionnement vum Fluchhafen gehat.

Weider Krisen-Cellule um Donneschdeg den Owend

En Donneschdeg den Owend war d’Krisen-Cellule vun der Regierung iwwerdeems ënnert der Presidence vun der Inneministesch Taina Bofferding nach emol beieneen. Do gouf eng Zorte éischte Bilan gezunn, a gekuckt, wéi den Hëllefseffort ka bescht-méiglechst koordinéiert ginn.

Déi eenzel Entitéiten, wéi de CGDIS, d’Arméi, d’Creos, oder d’Waasserwirtschafts-Amt bleiwen natierlech weider op de sinistréierte Plazen aktiv, fir ze hëllefen sou séier wéi méiglech nees eng gewëssen Normalitéit op d’Been ze kréien.

Keng Blesséierter an Doudeger am Grand-Duché



Dat gesäit bei eisen direkte Noperen nämlech leider ganz anescht aus. An den zwee däitsche Bundeslänner Nordrhein-Westfalen a Rheinland-Pfalz sinn bis ewell 81 Leit confirméiert, déi duerch d’Iwwerschwemmungen ëm d’Liewen komm sinn. Bei deem traurege Bilan wäert et awer leider net bleiwen, well nach eng 1.300 Leit nach ëmmer vermësst ginn. Dat gëllt virun allem fir de Krees vu Bad Neuenahr-Ahrweiler, tëscht Koblenz a Bonn, wou de Kontakt zu honnerten Awunner feelt.

An der Belsch sinn dann bis ewell 12 Doudesaffer ze bekloen a 5 Leit gi vermësst.

Sämtlech Awunner déi am Limburg laanscht d’Meuse wunnen, goufen opgeruff hir Haiser ze verloossen. Zu Léck sinn iwwer 1.000 Leit vun de Pompjeeën aus hiren iwwerschwemmten Haiser befreit a relogéiert ginn.

De Schued an der Wallonie wier enorm, plazeweis sinn hallef Dierfer carrement ganz vum Waasser mat ewechgerappt ginn.