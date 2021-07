En Donneschdeg an an der Nuecht op e Freideg koum et zu enge Rei Accidenter. Zwee Chauffere goufen donieft ouni Permis erwëscht, respektiv hate gedronk.

Géint 16 Auer hat e Chauffer an der Haaptstrooss zu Maarnech d'Kontroll iwwer säi Won verluer, ass vun der Strooss ofkomm a krut ee Luuchtepotto ze paken. D'Bäifuererin gouf mat de Been am Auto ageklemmt an huet vun de Rettungsekippe misse befreit ginn. Si koum mat liichte Verletzungen an d'Spidol.

Kuerz no 3 Auer ass eng Automobilistin zu Äischen an der Rue de l'école aus nach net gekläerte Grënn an ee Luuchtepotto gerannt. Si koum no enger éischter Versuergung op der Plaz an d'Spidol.

Géint 4.15 Auer war et nach en Accident zu Lannen an der Rue de Roodt. Eng Fra wollt vun hirem Terrain fortfueren, ass awer an d'Fassad vum Haus gerannt a gouf liicht verwonnt. Si koum fir eng Kontroll an d'Spidol.

Fueren ouni Permis

Zu Hollerech gouf géint 3 Auer en Auto gestoppt a bei der Kontroll gouf festgestallt, dass de Chauffer ze déif an d'Glas gekuckt hat. Well hie kee valabele Permis bei sech hat, gouf de Parquet informéiert an de Won op hiren Uerder hi séchergestallt.

Een aneren Automobilist ass géint 4 Auer an der Stad negativ opgefall a gouf doropshin kontrolléiert. Den Alkoholtest war positiv. De Mann krut de Fürerschäin ewechgeholl a e Protokoll amplaz.