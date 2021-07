Wéinst dem Héichwaasser war d'Nato-Pipeline, déi de Findel versuergt, bei Bitburg liicht beschiedegt ginn.

De Problem konnt entretemps behuewe ginn. Dat sot de Mobilitéits- a Bauteminister François Bausch am RTL-Interview. Aus Sécherheetsgrënn dauert et awer nach 1-2 Deeg, bis um Findel nees Fligere kënne getankt ginn.

Déi Camionen, déi mat Kerosin ënnerwee op Lëtzebuerg sinn, goufen dofir och net ofbestallt.

Op alle Fall soll kee Fliger méi deviéiert ginn an et wäert um Findel net zu engem Stëllstand kommen.

Um Lëtzebuerger Fluchhafe gi bis zu 2.000 Tonne Kerosin pro Dag getankt. D'Reserve läit bei 6.500 Tonnen. D'Capacitéite sollen op 13.000 Tonne Reserve ausgebaut ginn.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Alimentation du réseau Centre-Europe des pipelines vers l'aéroport de Luxembourg rétablie (15.07.2021)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics

En date du 15 juillet 2021, un dysfonctionnement du réseau Centre Europe des pipelines (CEPS) a été constaté dans la région d'Echternacherbrück et l'alimentation du pipeline vers l'aéroport était interrompue. L'alimentation a pu être rétablie en fin de matinée du 16 juillet 2021.

L'analyse de l'incident par les experts et techniciens sur place a été extrêmement difficile au vu des inondations massives de la zone d'Echternach. Autres facteurs importants n'ayant pas facilité la recherche de l'origine du problème furent l'interruption du courant ainsi que des services de télécommunication. Les interventions déployées par les équipes sur place ont montré que le pipeline en soi n'était pas affecté. Par contre, la présence d'une quantité réduite d'eau a été constatée dans le puits par lequel le pipeline passe. La quantité d'eau fut néanmoins assez importante pour déclencher le système d'alarme par sondes censé d'interrompre le flux en cas de fuite de kérosène.

Le CEPS est, avec ses plus de 5 000 km de pipelines, le plus important réseau d'oléoducs de l'OTAN. Comme le Luxembourg en est membre, ce réseau alimente l'aéroport de Luxembourg avec tous les aéronefs qui y décollent et atterrissent, en carburant.

