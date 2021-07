D'Madamm Bausch ersetzt den Norbert Haupert, deen den 1. President vum Kierchefong war, wéi deen 2018 no der Trennung vu Kierch a Staat geschaf gi war.

D'Marianne Bausch huet 30 Joer an der Industrie geschafft a war Member vun der Bouneweger Kierchefabrick. 4 Männer sinn un der Säit vun der neier Presidentin am Verwaltungsrot vum Kierchefong vertrueden: Dëst sinn nieft dem Weibëschof Leo Wagener, den Bistums-Ekonome Marc Wagener, de Federico Ferraro an de Philip Mauel.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Madame Dr. Marianne Bausch-Koenig nommée à la tête du conseil d'administration du Kierchefong

Le Kierchefong a l'honneur de vous annoncer plusieurs changements au sein de son conseil d'administration.

Trois ans après sa nomination en tant que président du conseil d'administration, Monsieur Norbert Haupert a exprimé sa volonté de quitter ses fonctions.

Sur proposition du conseil d'administration du Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, le cardinal Jean-Claude Hollerich, archevêque de Luxembourg, a approuvé les nominations et fonctions suivantes :

• Madame Dr. Marianne Bausch-Koenig, administratrice depuis le 5 février 2020, est nommée présidente du conseil d'administration.

• Monsieur Federico Ferraro, membre-président de la fabrique d'église du secteur de Luxembourg-Sud est nommé administrateur.

La composition du conseil d'administration du fonds est désormais la suivante :

• Madame Dr. Marianne Bausch-Koenig, présidente ;

Mariée, mère de trois filles. Physicienne en retraite, elle a travaillé pendant 30 ans dans l'industrie. Elle était membre de l'ancienne fabrique d'église de Luxembourg-Bonnevoie et continue à participer aux travaux de l'équipe sociale de Bonnevoie.

• Monsieur Philip Mauel, administrateur délégué ;

Diacre permanent, responsable de la gestion journalière des affaires du Fonds.

• Monsieur Federico Ferraro, administrateur ;

Célibataire, il occupe la fonction d'attaché de presse auprès de la Confédération Européenne de Volleyball (CEV) depuis son arrivée au Grand-Duché en 2008. Diplômé en relations internationales, il est membre de la fabrique d'église de Luxembourg-Sud depuis 2018 et il en est devenu le président en janvier 2020.

• Mgr Leo Wagener, administrateur ;

Evêque auxiliaire et vicaire général en charge des biens temporels de l'Eglise catholique au Luxembourg (membre de droit).

• Monsieur Marc Wagener, administrateur ;

Econome général de l'Archevêché (membre de droit).

Les membres du conseil d'administration du Kierchefong tiennent à remercier chaleureusement Monsieur Norbert Haupert pour son engagement et ses précieux conseils depuis la création du Fonds le 1er mai 2018.

Le conseil d'administration