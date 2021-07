Dëst betrëfft just déi Persounen a Betriber, déi vun den Iwwerschwemmungen a vum Héichwaasser getraff goufen.

Wat d'Entreprisen ugeet, betreffen d'Aiden all d'Material, d'Gebaier, d'Maschinnen, d'Stocken an esou weider. De Schued gëtt deen Ament awer vun engem Expert evaluéiert.

Natierlech si just déi Käschten eligibel, déi net vun der Assurance gedeckt ginn.

Schreiwes

Intempéries: formulaires pour demander les aides financières disponibles sur Guichet.lu (16.07.2021)

Communiqué par: ministère d'État / ministère de la Digitalisation / Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE)

Les formulaires pour demander les aides financières décidées lors du Conseil de gouvernement extraordinaire du 15 juillet sont désormais disponibles sur Guichet.lu à l'adresse http://guichet.lu/inondations.

Les différentes aides financières s'adressent aux ménages privés, aux entreprises ainsi qu'aux exploitations agricoles qui ont été touchés par les intempéries et constituent ainsi un soutien direct et rapide aux sinistrés des intempéries.

Guichet.lu est le portail gouvernemental à destination des citoyens et entreprises qui met à disposition les modalités pratiques et formulaires des différentes démarches administratives étatiques.

Schreiwes

Lancement du formulaire en ligne pour l'aide financière aux entreprises sinistrées (16.07.2021)



Communiqué par: Direction générale des classes moyennes

À partir d'aujourd'hui, 16 juillet 2021, le formulaire pour introduire une demande d'aide financière dans le contexte des intempéries du 14 et 15 juillet 2021 est disponible sur le site https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/regime-pme/aides-generales-pme/aide-dommages-calamites-naturelles.html. Les entreprises artisanales, commerciales, touristiques ou industrielles ayant subi un préjudice comme conséquence directe des intempéries peuvent introduire une demande d'aide financière.

Les dégâts subis peuvent inclure les dommages matériels causés aux actifs tels que les bâtiments, les équipements, les machines ou les stocks. Les dommages doivent être évalués par un expert indépendant agréé ou un expert d'assurance. Il convient de souligner que seuls les frais qui ne sont pas pris en charge par les assurances sont éligibles. Les entreprises concernées doivent en outre disposer d'une autorisation d'établissement octroyée par la Direction générale des classes moyennes. Le dossier de demande d'aide doit notamment contenir le nom et la taille de l'entreprise ainsi que le rapport d'expert indépendant agréé ou de l'expert de l'assurance.

Des renseignements sur les coûts éligibles ou les modalités pratiques pour introduire une demande d'aide financière sont également consultables sur ce site. Toutes les entreprises concernées sont également invitées à contacter la Direction générale des classes moyennes (Tél.: (+352) 247-74704 ; info.aide.pme@eco.etat.lu) pour de plus amples informations.