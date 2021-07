Am Anzuchsgebidd vun der Sauer an der Kuer ginn d'Peegele weider zréck. Och d'Uelzecht war e Freideg schonn zréckgaangen.

An an der Nuecht huet sech d'Situatioun un der Sauer gréisstendeels entspaant. D'Waasserwirtschaftsamt geet dovunner aus, datt de Floss am Laf vum Dag weider zréckgeet. Zu Dikrech an zu Bollendorf ass d'Sauer nees ënnert d'Côte de préalerte gefall an wäert am Laf vum Dag weider zréckgoen.

Zu Rouspert steet d'Waasser den Ament nach ëmmer bei iwwer 5 Meter. Dat sinn nach ëmmer nach 4 Meter méi wéi normal. De Pic vum Héichwaasser awer louch bei 9,60 Meter. Bis e Samschdeg de Moien ass d'Musel nach liicht geklommen. Zu Stadbriedemes ass d'Waasser awer just bis iwwert d'Côte de vigilance komm. Zu Maacher, Mäertert a Bëlleg ass de Peegel iwwerdeems zréckgaangen.

Haut dierft an de betraffene Géigenden virun allem weider gebotzt a geraumt ginn.

Zu Briedemes klëmmt d'Waasser den Ament mat 2 Zentimeter an der Stonn. D'Autoritéite ginn dovun aus, datt de Pic vu 5,60 Meter zu Réimech warscheinlech e Samschdeg am Nomëtteg wäert erreecht ginn. Duerno géif d'Waasser dann nees zréckgoen.