Wéi de CGDIS mellt koum et e Samschdeg den Owend géint 21.50 Auer zu engem Accident zu Garnech.

Zwee Autoen sinn an der Rue des 3 Cantons net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf dobäi blesséiert.

Och e Sonndeg de Moien huet et op e puer Plazen am Kand gerabbelt. Zu Bieles krute sech géint 6.30 Auer 2 Ween ze paken. Och hei gouf et ee Verwonnten.

Um Hierheck ass et Auto géint 7.15 Auer an e Bam gerannt an och hei gouf eng Persoun blesséiert.