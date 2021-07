Roulotten a Mobilhomer sinn de Waassermassen zum Affer gefall. Fir de Camping un der Sauer ass d'Saison gelaf.

Mat enger enormer Kraaft ass d'Sauer iwwert de Camping gezunn. Wéi grouss dës Energie muss gewiescht sinn, léisst sech u Biller ausmaachen: Ëmgeknéckte Luuchtepottoen, massiv Beem, déi mat hirer Wuerzel aus dem Buedem gerappt goufen, a Roulotten, déi net méi do stinn, wou se mol stoungen.

Zanter de 60er Jore gëtt et dëse Camping un der Sauer. Ugangs vu Privatleit gefouert, elo vum Syndicat d'Initiative geleet. Den 1.Juli huet d'Summersaison vum Camping "Um Salzwaasser" ugefaangen. Elo ass d'Zukunft ongewëss.

Déi Responsabel vun der Gemeng Rouspert-Mompech hunn e Samschdeg nach 8 Famillje relogéiert. An net méi spéit ewéi e Sonndeg de Moien huet nach eng Famill Hëllef bei der Gemeng gefrot.

E puer Dose Wunnenge sinn an der Gemeng net méi bewunnbar, d'Sportshal huet et och erwëscht a wéini nees déi éischt Touristen op de Camping komme kënnen, steet nach an de Stären.