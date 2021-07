An der Nuecht op e Sonndeg gouf et zu Keel an der Grand-Rue e Virfall tëscht engem Mann a senger fréierer Partnerin.

De Mann war géint 1.50 Auer bei e Lokal komm, wou seng fréier Partnerin schafft. Déi wollt grad d'Lokal zoumaache wéi si vum Mann belästegt gouf. Hien huet probéiert, an d'Lokal eranzekommen a war nawell ferm opbruecht, wéi hie gesot krut, hien dierft net méi eran. Doropshin huet hien am Auto vun der Fra ee Feier geluecht an en huet 3 Pneue beschiedegt. D'Feier konnt awer nach geläscht ginn, éier d'Pompjeeën op der Plaz waren. De presuméierten Täter hat sech iwwerdeems duerch d'Bascht gemaach. Géint 9.30 Auer e Sonndeg de Moie gouf der Police e staark alkoholiséierte Mann zu Diddeleng gemellt. Et war de presuméierten Täter vu Keel, deen dunn a Presenz vu Polizisten och nach Mordmenacë géint seng fréier Partnerin ausgeschwat huet. De Mann gouf op Uerder vum Parquet festgeholl a koum e Méindeg virun den Untersuchungsriichter. Elo sëtzt de Mann an Untersuchungshaft.