Den 1. Wee zu Lëtzebuerg, deen engem hëllefe soll, zu sech selwer ze fannen, gouf virum Mënsbecher Schlass ageweit.

9 Statioune solle Grouss an Al erméiglechen, d'Sënner an d'Emotioune besser ze deiten an ze schäerfen. D'Meditatioun wärend den Übunge sollen dozou bäidroen, seng ënnerlech Rou ze fannen.

Aweiung Achtsamkeitspfad / Nina Schagen

Sech Zäit fir sech sëlwer huelen, seng Gefiller akzeptéieren a sech op déi positiv Saachen am Liewe konzentréieren, e Gedanken, deen déi kleng heiansdo besser versti wéi sou munch Erwuessenen.

Am Zenter fir sozio-emotional Entwécklung këmmert ee sech ëm Kanner, déi ee méi héije Fuerderungsbesoin am sozialen an emotionale Beräich hunn. D'Diane Duhr, d'Directrice vum Zenter, huet eis erkläert, firwat et eigentlech esou wichteg ass, sech senger selwer am Moment bewosst ze sinn.

Mir sinn dann op enger Plaz, ma eise Geescht ass da vläicht nach an der Vergaangenheet, deen iwwerleet nach iwwer Erliefnisser, déi geschitt sinn. Oder en ass am Gaang ze plangen, wat an der Zukunft kënnt. Et ass awer wichteg, datt een och mam Geescht am Moment ass, well da kann een de Moment richteg genéissen, déi flott Momenter.

Duerch aner Projeten an de Schoulen, wou déi ënnerlech Balance trainéiert gëtt, hätt ee well eng ganz Rei positiv Erfarunge gemaach, esou d'Diane Duhr.

Mir mierken och, datt d'Kanner méi frëndlech ginn, datt se ënnerteneen op eemol aneschters verhalen. Also si gi méi roueg, si léieren hir Gefiller och besser kennen, si kënne se och besser beschreiwen. A si mierken, wa se nervös ginn.

Den Educatiounsminister Claude Meisch huet erkläert, dass zemools a Covid-Zäiten opgefall wier, dass e Besoin do ass, de Kanner ze hëllefen, aus hirer Onrou erauszekommen.

Mir hu gesinn, datt et ville Jonken a Kanner net gutt gaangen ass am Covid, well se einfach hir Normalitéit verluer hunn, hir sozial Kontakter verluer hunn. Si konnten net Kand sinn, si konnten net richteg jonk sinn. An dunn ass d'Iddi jo opkomm, fir ze soen, dat wat mer elo eigentlech misste maachen, wier Achtsamkeet trainéieren.

Et wier wichteg an dëser stresseger Zäit an där d'Kanner dacks d'Vitess vun den Elteren iwwerhuelen, hinnen d'Méiglechkeet ze bidden, Distanz ze kréien.

Kanner mussen och d'Chance hunn, hir Emotiounen selwer z'erkennen, ze verstoen, an och deenen aneren hir Emotiounen ze verstoen. An se dann och ze kontrolléieren. Et sinn dacks d'Kanner, déi hir Emotiounen net richteg maitriséiert kréien, se net richteg verstinn.

Leider huet een net ëmmer esou e flotten Entourage wéi zu Mënsbech beim Schlass, ma meditéiere kann een iwwerall. Sou wëll een an Zukunft méi intensiv op d'Problematik vun "zu sech selwer fannen" agoen.

An do wëlle mer méi Formatiounen ubidden, fir Enseignanten an Educateuren. An eben net nëmmen, datt se dat mat de Kanner maachen, mä och fir sech selwer. [...] Fir och do heiansdo sech op dat Wesentlecht ze konzentréieren a sech selwer nees ze stäerken.

Mam Handy kann een e QR-Code scannen a sech da vun Audio-Dateie féiere loossen. De Wee ass selbstverständlech och fir Mënsche mat ageschränkter Mobilitéit oder engem visuellen Handicap zougänglech.

De Pad gouf a Kooperatioun mam Jugendministère, de Bâtiments Publics a mat der Ënnerstëtzung vun der Gemeng Schëtter gebaut.