À partir de ce jour et jusqu’au 31 juillet inclus, les entreprises impactées par les intempéries des 14 et 15 juillet 2021 et qui rencontrent des difficultés économiques ou sont dans l’impossibilité de continuer leur activité habituelle, peuvent introduire une demande d’octroi de chômage partiel via l’assistant en ligne sur la plateforme MyGuichet. Sont concernées les entreprises qui, suite aux inondations, ont subi la destruction ou l’endommagement de leur matériel productif, de leur stock, de leur local d’exploitation et / ou de production.



La fiche spécifique décrivant les conditions préalables et les modalités pratiques pour introduire la demande, ainsi qu’un lien vers l’assistant électronique sur la plateforme MyGuichet développé par le CTIE, sont désormais disponibles sur Guichet.lu.



Pour s'informer sur les modalités pour introduire une demande pour bénéficier du régime de chômage partiel en cas de force majeure, les entreprises concernées peuvent aussi contacter le secrétariat du Comité de conjoncture: Tél.: (+352) 8002 - 9191

E-mail: emploi@eco.etat.lu