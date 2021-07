Saint Paul, d’Mammenhaus vum Lëtzebuerger Wort, ännert RTL-Informatioune no den Numm an heescht an Zukunft Mediahuis Luxembourg S.A.

Den Numm ass dee vum neien Aktionär dem belsche Mediegrupp. Mediahuis hat d’Parte vu Saint Paul d’lescht Joer vum Bistum, vun der kathoulescher Kierch also, iwwerholl. E puer Méint drop goufe eng 70 vun den 330 Leit beim Wort entlooss. Antëscht stelle d’Zeitung awer heiansdo erëm Leit an.