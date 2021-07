Lëtzebuerger Entreprisë mussen d'Richtlinne vun de Vereenten Natioune fir de Respekt vun de Mënscherechter an hire Liwwerketten net ëmsetzen. Si dierfen.

Och den neie Pakt, deen en Dënschdeg de Moie vum nationalen Institut fir eng nohalteg Entwécklung (iNDR), der Unioun vun de Lëtzebuerger Entreprisen an dem Ausseminister Jean Asselborn presentéiert gouf, bleift fir d'Patrone fräiwëlleg. D'Mënscherechtsorganisatioune fuerdere weider e Gesetz.

En neien nationalen Aktiounsplang fir "Entreprisen a Mënscherechter" fir d'Joren 2020 bis 2022 läit um Dësch. Et ass d'Basis fir en neie Pakt.

De Jean Asselborn: "D'Entreprisë sollen encouragéiert ginn, matzemaachen."

Et geet drëms, d'Mënscherechter am Betrib a beim laangen Transportwee, dee Wueren dacks maachen – der sougenannter Liwwerketten –, ze respektéieren.

"Patronen, déi wëlle matmaachen, kënnen elo déi Direktiv vun der Uno fir d'Mënscherechter ëmsetzen."

Encouragéieren, net zwéngen. Fräiwëlleg, net obligatoresch. D'Unioun vun de Lëtzebuerger Entreprisë schwätzt sech konsequent géint en nationaalt Liwwerkettegesetz aus, wéi et a Frankräich an Däitschland eent gëtt. Dem President vun der UEL Michel Reckinger no, misst d'EU de gesetzleche Kader schafen.

"Fir dass mir net musse selwer kucke goen, wou dee klengsten Chip hiergestallt ginn ass. Dee Moyen hunn d'Entreprisen haut net. Dofir hätte mir gär deen europäesche Kader."

De Jean Asselborn behaapt, hie géif en nationaalt Gesetz net refuséieren. E gëtt awer e Beispill firwat e Cavalier Seul elo a sengen Aen kee Sënn mécht.

"Mir haten eemol eng Firma, déi eppes gemaach huet wat géint d'Richtlinne vun der Uno verstéisst a wat mir deemno net toleréieren. Mir hunn e Bréif gemaach. Duerno huet d'Firma sech an engem aneren europäesche Land néier gelooss."

De Spriecher vun der Initiativ pour un devoir de vigilance Jean-Louis Zeien seet, d'Politik an d'Entreprisë géife sech et ze einfach maachen.

"Et ass gutt, wann Entreprisë sech op de Wee maachen, fir fräiwëlleg Mënscherechter ze respektéieren. Esou ee Pakt huet awer seng Grenzen. Domat kënnen Affer vu Violence géint Mënscherechter viru Geriicht net entschiedegt ginn. Dofir brauch et ee Gesetz!"

Et géif och hei zu Lëtzebuerg Entreprisë ginn, déi Pionéier sinn am Beräich Respekt vun de Mënscherechter. 32 Firmen hätten iwwerdeems en Opruff fir en nationaalt Liwwerkettegesetz ënnerschriwwen.