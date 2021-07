Dat geet aus dem Jores-Bilan 2020 vun der Uni ervir, wou op d'ganz konkret Mataarbecht an der Covid Task Force higewise gëtt.

Och goufen et Etüden iwwer d'psychologesch Effekter vun der sozialer Distanciatioun an dem Confinement, d'Analys vum Impakt vu Covid-Exit-Strategien an eng Kooperatioun mat der chinesescher Uni vu Wuhan, wou unhand vun Blutt-Echantillonen a Bio-Marqueuren d'Iwwerliewe vun Covid-Patiente berechent gouf. Alles an allem goufen et zejoert eng 1000 Uni-Fuerschungs-Projeten, déi vun 1.100 Leit Staff duerchgefouert goufen a mat engem Rekord-Chiffer vu Fongen subventionéiert goufen (62 Milliounen Euro).

Am leschten akademeschen Joer huet d'Uni.lu eng 1.600 Diplomer an den 3 verschiddenen Fakultéiten iwwerreecht; dat bei enger Zuel vun 6.700 ageschriwwenen Studenten an engen 290 Dozenten.

Vun de Studenten sinn iwwer 900 Kandidaten fir en Dokter-Titel ze kréien. D'Studenten, déi zu Lëtzebuerg op der Uni ageschriwwe sinn, koumen zejoert aus 130 verschiddenen Länner.

De Budget vun der Uni huet sech zejoert op knapp 300 Milliounen chiffréiert.

D'Uni zielt eng 1.100 Studenten-Wunnengen a 36 verschiddenen Logementer; bal all d'Wunnenge waren dann och zejoert verlount.